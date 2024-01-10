О том, что народные избранники намерены «поставить точку» с мобилизационным законопроектом в ближайшее время, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале нардепа Ярослава Железняка.

По словам Железняка, глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия сегодня объявил в парламенте — в четверг, 11-го января, запланировано первое чтение мобилизационного законопроекта, в котором учтут все пожелания оборонного комитета.

Кроме того, от зампреда вышеописанного комитета Егора Чернева прозвучало идентичное заявление, но с оговоркой, его парламентская структура сегодня, 10-го января, проходит по всем пунктам, которые должны быть изменены, таким образом исключив все «антиконституционное».

Следует подчеркнуть, что по мнению Чернева, документ, судя по всему, одобрят сразу, в первом чтении, а любые рекомендации/предложения внесут либо во втором чтении, либо все же вернут на доработку в Кабмин.

Ранее мы писали о том, что глава оборонного комитета Завитневич объяснял, почему законопроект о мобилизации не могут принять в первоначальном варианте.