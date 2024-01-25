О том, что на данный момент народными избранниками активно обсуждается инициатива, касающаяся введения так называемой «базовой воинской службы», которая затронет всех граждан страны, в возрасте от 18-ти до 25-ти лет, судя по всему, еще и независимо от пола, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение нардепа, являющегося заместителем главы парламентского оборонного комитета Егора Чернева, опубликованное в официальном Telegram-канале ВРУ.

По словам Чернева, «базовая воинская служба» должна стать своеобразным заменителем существующей в Украине «срочки», которая сейчас длится от 1 года до 1,5 лет, в зависимости от наличия диплома о высшем образовании. В частности, парламентарии предлагают ввести аналог стандартной срочной службы в ВСУ — 3-месячный базовый курс военной подготовки плюс 2-месячный спецподготовки.

Следует отметить, что гражданину, которому исполнилось 18-ть лет, дадут возможность самостоятельно выбрать период, когда он ощутит полную готовность пройти вышеописанную подготовку, но не позднее возраста в 25-ть лет.

Чернев акцентировал:

Главная идея в том, что с таким соседом, как Россия, все наши граждане должны иметь базовую военную подготовку.

Ранее мы писали о том, как в Раде прокомментировали слухи о получении на рассмотрение второй редакции законопроекта о мобилизации.