О том, что американский экс-президент Дональд Трамп не намерен смиряться с законопроектом Сената по границе с Мексикой, которым предусматривается и выделение помощи Украине, пишет «НБН», ссылаясь на заявление скандального олигарха, прозвучавшее на Республиканском «кокусе» (собрание сторонников или членов политической партии/движения) в штате Невада, вчера, 27-го января, и опубликованное Politico.

В частности, 45-й президент США категорические не одобряет подход действующего американского лидера Джозефа Байдена к решению вопроса с южной границей. При этом, Трамп одновременно похвалил спикера Палаты представителей Конгресса республиканца Майка Джонсона, за то, что тот обозначил данный законопроект как «мертвый». По словам экс-главы Белого Дома, 2-партийное, пока еще не обнародованное соглашение сенаторов, якобы является «плохим».

Прямая речь Трампа:

Как лидер нашей партии, нет никаких шансов, что я поддержу эту ужасную измену Америке, которая предусматривает открытые границы. Этого не произойдет, и я буду бороться с этим до конца.

Ранее мы писали о том, как Песков прокомментировал обещания Трампа быстро закончить войну РФ против Украины.