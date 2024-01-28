О том, что на боевое дежурству в Черное море противник вывел 2-ве подлодки с ракетами «Калибр» на борту, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером ОК «Юг» Наталией Гуменюк в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, сейчас численность вражеской корабельной группировки в Черном море несколько уменьшилась — надводные корабли-ракетоносители на ночь завели в пункты базирования, однако на боевом дежурстве остаются 2-ве подводных лодки, которые суммарно могут запустить 8-мь «Калибров».

Кроме того, следует помнить, что выявление запусков с подлодок существенно труднее, поскольку ракеты в данной ситуации направляются очень низко над водой, и их перемещение зафиксировать сложнее. Таким образом, пауза между обнаружением воздушной цели и непосредственной атакой может составлять лишь несколько минут, то есть к сигналам «воздушной тревоги» сейчас следует относиться «очень внимательно и реагировать».

Ранее мы писали о том, сколько вражеских целей сбили Воздушные Силы ВСУ в ночь на 28-е января.