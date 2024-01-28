О том, что ночью 28-го января, захватчики выпустили по Украине не только 8-мь ударных БПЛА «Герань2-Шахед» с юго-востока (из российского Приморско-Ахтарска), но и запустили 2-ва баллистических «Искандера-М» по Полтавской области из окрестностей Воронежа, а также 3-ри модифицированные зенитные ракеты от ЗРК С-300 по Донетчине с ВОТ данного региона, пишет «НБН», ссылаясь на утреннюю сводку, опубликованную в официальном Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ.

Исходя из информации Воздушных Сил, враги ударили по гражданским строениям и объектам критическо-важной инфраструктуры на территориях в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Только благодаря результативной работе мобильных огневых групп Воздушных Сил ВСУ, успешно ликвидированы 4-ре из 8-ми российско-иранских дронов-камикадзе, которыми «вторая армия мира» попыталась атаковать прифронтовую зону.

Впрочем, об устранении последствий ударов долетевшей «баллистики» позднее проинформируют в органах местных властей вышеописанных регионов, но предварительно известно одно, — обошлось без жертв.

Ранее мы писали о том, что Гуменюк рассказывала, как в ВСУ усиливают систему борьбы с «Шахедами».