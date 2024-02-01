О том, какие слова прозвучали от украинского лидера относительно принятия решения по предоставления 50 млрд евро в качестве финпомощи нашему государству, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, он выказывает огромную благодарность не только главе Евросовета Шарлю Мишелю, но и всем лидерам стран-членов Евросоюза за формирование финансового инструмента «Ukraine Facility», предназначенного Украине, — средств в объеме 50 млрд евро на период с 2024-го по 2027-й годы.

Президент Украины подчеркнул, что такое решения является очень важным, поскольку одобрено всеми 27-ю лидерами — это в очередной раз свидетельствует о «мощном единстве» Евросоюза. Кроме того, пролонгация финподдержки ЕС, позволит Украине укрепить долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, «что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию».

Ранее мы писали о том, что в Евросовете заявляли о подписании соглашения о 50 млрд евро для Украины.