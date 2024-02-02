О том, что Путин желает ассимилировать все временно захваченные территории Украины, уже составив планы на следующие несколько лет, и это свидетельствует о долгосрочности намерений российского диктатора, пишет «НБН», ссылаясь на «Институт изучения войны» (ISW).

В частности, Путин заявлял — Кремль планирует, чтобы временно оккупированные территории нашей страны перешли на один административный уровень с РФ в некоторых «ключевых областях», максимум, до 2030-го года. Такой «месседж» кремлевского тирана указывает на то, что государство-террорист приступило к реализации долгосрочных проектов, не предусматривающих никаких территориальных уступок для Украины.

Помимо всего вышеописанного, Путин призвал российские финучреждения не опасаться санкционных ограничений со стороны стран Запада, и активнее работать в захваченных областях Украины, отметив, что субъекты РФ «наладили патронатные сети с оккупированными регионами».

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали, с какой целью РФ раздувает идею «раздела» Украины в странах-соседях.