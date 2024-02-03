О том, что в ночь на 3-е февраля, вражеские войска в очередной раз совершили атаку на мирные населенные пункты нашей страны, запустив 14-ть ударных беспилотников подтипа «Герань2-Шахед-136/131» из районов Приморско-Ахтарска и мыса Чауда (ВОТ Крыма), а также осуществив запуск 2-х управляемых авиаракет Х-59 из неба над Белгородской областью, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ.

По словам пресс-службы Воздушных Сил, как и минувшей ночью, доминирующую часть «Гераней2-Шахедов», враги направили на объекты энергоструктуры в Днепропетровской области. Впрочем, благодаря результативной работе мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины, получилось «приземлить» 9-ть вражеских дронов-камикадзе в периметрах Днепропетровщины, Одесчины, Николаевщины и Житомирщины.

Ранее мы писали о том, что Игнат объяснял, по какой причине захватчики каждую ночь изменяют количество «Гераней2-Шахедов».