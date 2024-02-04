О том, что в администрации Байдена критически высказались относительно попыток конгрессменов-республиканцев продвинуть собственный вариант законопроекта касательно военной поддержки Иерусалима, исключив помощь Киеву и прочие насущные потребности, пишет «НБН», ссылаясь на заявление пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер, опубликованное «Укринформом».

По словам Жан-Пьер, в течение последних нескольких месяцев, администрацией американского президента с 2-партийной группой законодателей прорабатывалось соглашение о нацбезопасности, которое должно было не только защитить границу Соединенных Штатов, но и оказать поддержку Киеву и Иерусалиму. При этом, именно в то время, когда подготовка текста указанного документа приблизилась к завершению, Республиканская партия в Палате представителей осуществила «свой последний циничный политический маневр».

Спикер Белого Дома акцентировала, что безопасность Израиля является священным делом, а «не политической игрой», и потому администрация Байдена с решительностью выступает «против этой уловки», ничего не дающей ни защите границ США, ни народу Украины для противостояния агрессии РФ.

Ранее мы писали о том, как Трамп высказывался о соглашении Сената, которое разблокирует поддержку Украины.