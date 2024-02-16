О том, что вопреки нахождению на территории этого региона большого количества российско-оккупационных войск, обстановка на Запорожском направлении остается относительно предсказуемой, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное спикером Сил обороны Таврического направления Дмитрия Лыховием в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Лыховия, вчера, 15-го февраля, ему не хватило времени высказать обоснованное мнение касательно текущей ситуации в Запорожской области, в частности, опровергнуть слухи об угрозе для административного центра и ожиданий «масштабного наступления» со стороны путинской армии.

Спикер ОСГВ «Таврия» подчеркнул — обстановка на Запорожском участке фронта по-прежнему стабильна, и несмотря на концентрацию в этой области существенной группировки россиян, соизмеримой с Авдеевским направлением, следует учитывать, что Авдеевка является «узкой полосой, городской застройкой», занимающей буквально несколько километров, потому присутствие там 50 000 «хороших русских» особенно заметно.

Лыховий добавил — вследствие того, что Запорожское направление занимает территории от Донетчины до Днепропетровщины области, контингент «освободителей» здесь «размазан» по линии фронта, потому вовсе не содержит такой угрозы, «как некоторые могли себе представить».

Ранее мы писали о том, что аналитики ISW спрогнозировали последствия возможного захвата Авдеевки.