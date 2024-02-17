О том, что выход из указанного города является адекватным приказом, отданным командованием ВСУ, и давшим сберечь жизни военных, пишет «НБН», ссылаясь на заявление президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавшее в период проведения «Мюнхенской конференции», и размещенное YouTube-каналом Deutsche Welle.

По словам Зеленского, данный отход ВСУ из города – «абсолютно логичное, справедливое и профессиональное решение», которое открыло возможность сохранить наших людей, что для Украины является ключевой задачей. В частности, жизни «наших воинов» и есть защита, поскольку, прежде всего, военные закрывают украинцев от дальнейшего вторжения путинской армии.

Президент нашей страны подчеркнул, что Украина в состоянии победить РФ, так как сейчас успешность действий ВСУ ограничивается лишь дальностью и количеством средств поражения, однако «это зависит не только от нас». В частности, обстановка, сложившаяся в Авдеевке, «это подтверждает»: поддержание в Украине искусственного дефицита артиллерии и средств дальнего поражения дает возможность Путину активнее адаптироваться к интенсивности войны.

Зеленский акцентировал:

Истощение их армии [соотношение потерь защитников и оккупантов в городе – 1 к 7], я считаю, что эту задачу наши военные постоянно выполняют. Далее будет восстановление, будем ждать оружие, которого не хватает.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, почему оккупантам будет затруднительно штурмовать позиции защитников к западу от Авдеевки.