О том, что в ночь этот выходной день, 18-е февраля, российско-оккупационные войска вторжения в очередной раз осуществили атаку на нашу страну, применив ударные беспилотники «Герань2-Шахед-136/131», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Facebook-аккаунте Генерального штаба ВСУ.

Как стало известно из сведения, обнародованных Telegram-каналом «Оперативный ВСУ», сегодняшней ночью в зоне, контролируемой оперативно-стратегической группировкой войск «СЕВЕР», в Черниговской и Сумской областях, силами и сресдтвами нашей ПВО было «приземлено» 11-ть российско-иранских дронов-камикадзе «Герань2-Шахед-136/131».

При этом, 5 указанных ударных беспилотников, были успешно уничтожены благодаря эффективной работе мобильно-огневых групп Сил Обороны, вооруженных крупнокалиберными пулеметами и зенитными пушками.

Ранее мы писали о том, что вчера, 17-го февраля, территория РФ оказалась под массированным ударом украинских беспилотников.