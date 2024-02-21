О том, что захват армией Путина Авдеевки на Донетчине указывает на некоторое усложнение ситуации на передовой в Украине, пишет «НБН», ссылаясь на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, опубликованное «Радіо Свобода».

По словам Столтенберга, страны-члены Североатлантического Альянса пока не верят, что факт отступления ВСУ из Авдеевки может сам по себе значительно изменить текущую стратегическую обстановку. При этом, отход Сил Обороны из указанного населенного пункта свидетельствует о том, что Путин готов пожертвовать многими солдатами ради «несущественных территориальных достижений».

Кроме того, генсек НАТО добавил: первые весомые военные успехи «второй армии мира», зафиксированные в течение последних месяцев — результат немалой военной поддержки Москвы со стороны Тегерана и Пхеньяна, а также наращивания собственных темпов в производстве и мобилизации дополнительных сил.

Столтенберг подчеркнул, что все данные изменения делают важными продолжение оказания военной поддержки государствами-партнерами Украине, предусматривающей стабильные поставки боеприпасов и прочих видов помощи, в то время, какие тоже обязан интенсивно пополнять личный состав ВСУ.

Ранее мы писали о том, как генерал армии США в отставке Марк Гетлинг прокомментировал вывод ВСУ из Авдеевки.