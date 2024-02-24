О том, какими успехами отличились украинские военные на передовой в Запорожской и Донецкой областях, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Сил Обороны Таврического направления.

Как стало известно, за минувшие 24-ре часа: на Авдеевском направлении наши воины смогли отбить 9 вражеских штурмов в окрестностях Ласточкиного, Северного и Первомайского; на Марьинском направлении бойцы Сил Обороны не прекращают сдерживать попытки захватчиков прорваться у Георгиевки, Победы и Новомихайловки — 44 раза «освободители» безуспешно бросались в атаки; на Запорожском направлении — противник был 8 раз отброшен у Работино.

Также, суточные потери «второй армии мира» составили:

в «живой сили» — 312 человек;

в танках — 3;

в бронемашинах — 6;

в артсистемах — 7;

в РСЗО — 1;

в средствах ПВО — 1;

в авто- и спецтехнике — 8;

в БПЛА разных типов — 281.

Ранее мы писали о том, что в ISW оценивали вероятность военного вторжения в Украину со стороны Приднестровья.