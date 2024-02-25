О том, что в темное время суток этого воскресенья, путинская армия снова ударила по нашей стране 18-ю российско-иранскими дронами-камикадзе «Герань2-Шахед», предсказуемо выпустив указанные БПЛА из Приморско-Ахтарска (Краснодарский край РФ) и от мыса Чауда (ВОТ Крымского полуострова), информирует «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, по итогам противовоздушного боя, в который вступили мобильно-огневые группы Сил Обороны нашей страны, а также зенитно-ракетные подразделения и авиация Воздушных Сил, было ликвидировано 16-ть «Гераней2-Шахедов», намеревающихся проникнуть в Полтавскую, Киевскую, Хмельницкую, Николаевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Ранее наш новостной портал информировал о том, сколько «Гераней2-Шахедов» и ракет было уничтожено над Украиной ночью 24-е февраля.