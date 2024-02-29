О том, что государства-члены НАТО рискуют конфликтом, предусматривающим применение ядерного оружия со стороны РФ, если отправят свои армии для защиты Украины — якобы Москва располагает системами вооружений, способными наносить удары по целям на Западе, пишет «НБН», ссылаясь на очередной заявление Путина, прозвучавшее в послании к Федеральному собранию, транслирующемуся YouTube-каналом «Телеканал Дождь».

По словам Путина, вышеописанным образом он отреагировал на информацию, касающуюся отправки в Украину «натовских контингентов». Кремлевский тиран добавил, что Россия помнит судьбу тех, «кто направлял контингенты».

В частности, Путин назвал войска стран-членов Североатлантического Альянса «интервентами», и указал на какие-то весьма трагичные последствия, если в НАТО наконец не осознают — «у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории».

Президент-террорист подчеркнул свою агрессивную позицию:

Все, что придумывает Запад, создает реальную угрозу конфликта с применением ядерного оружия, а значит, уничтожения цивилизации.

Ранее мы писали о том, что Путин в послании Федеральному собранию РФ заявлял — он гордится войной против Украины.