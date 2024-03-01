О том, по какой неоднозначной причине канцлер Германии Олаф Шольц намерен отказаться от предоставления подразделений немецкой армии для осуществления вышеописанных задач, пишет «НБН», ссылаясь на официальное заявление лидера ФРГ, прозвучавшее в подкасте «Kanzler Kompakt» вне запланированного субботнего графика.

По словам Шольца, Германия опасается, что полномасштабное вторжение РФ в Украину перейдет в стадию глобального конфликта со странами-членами НАТО, которые на данном этапе не являются «стороной войны». В частности, канцлер ФРГ добавил, что Германия по-прежнему отказывается напрямую участвовать в войне.

Шольц акцентировал:

Как канцлер Германии я не пришлю в Украину ни одного солдата нашего Бундесвера.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что Шольц в очередной раз жестко выступил против передачи Taurus Украине.