О том, что армия Путина готова рисковать своими самолетами, и, соответственно, жизнями высококвалифицированных пилотов, только бы сохранить некоторое тактическое преимущество на Авдеевском участке фронта, пишет «НБН», ссылаясь на «Институт изучения войны» (ISW).

По мнению аналитиков ISW недавние масштабные потери ВКС РФ принудили оккупантов к временной минимизации авиационной деятельности над всей территорией Украины, но не заставили захватчиков значительно сократить активность дальних тактических самолетов.

В «Институте изучения войны» добавили, что российско-оккупационная армия, судя по всему, попытается проигнорировать подобное ограниченное и локальное преимущество в воздухе, намереваясь оказать максимальную поддержку тактическому перемещению своих сил на Авдеевском направлении.

В частности, оккупанты приняли предсказуемое решение — «продолжение наступления при поддержке авиации перевешивает риск потери большего количества летательных аппаратов».

Ранее мы писали о том, что британская разведка рассказывала, чем РФ попробует заменить сбитые А-50 и как это отразится на наступлении оккупантов.