О том, что около 1 часа этой ночи, российско-оккупационная армия применила запрещенные международным правом методики ведения войны, осуществив удар по гражданским объектам в указанном городе 3 дронами-камикадзе, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Сумской областной прокуратуры.

Как стало известно, ударом вражеских БПЛА частично разрушены квартиры граждан в 11 многоквартирных домах, а также 1 здание дошкольного учебного заведения. Кроме того, были повреждены не менее 20 частных авто.

После атаки российских захватчиков, за оказанием медицинской помощи были вынуждены обратиться 7 человек, среди которых — 10-летний мальчик.

Сейчас группой прокуроров, взаимодействующей с другими правоохранителями, ведется документирование последствий обстрелов.

Фото — Facebook-сторінка Сумської облпрокуратури

Фото — Facebook-сторінка Сумської облпрокуратури

Фото — Facebook-сторінка Сумської облпрокуратури

Ранее мы писали о том, что Гуменюк рассказывала, как ударным БПЛА оккупантов удается обходить ПВО Украины.