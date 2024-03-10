О том, что общие 7-дневные потери армии Путина составили 7 260 в «живой силе» и 1 321 единицы в системах вооружения и разнообразной военной технике, пишет «НБН», ссылаясь на инфографику, размещенную в Telegram-канале командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

Также, только в течение последней недели, с 3-го по 10-е марта, бойцами Сил Обороны «утилизировано» вооружении и военной технике российско-оккупационных войск:

в танках — 91 единица;

в боевых бронемашинах — 211 единиц;

в артсредствах — 278 единиц;

в реактивных системах залпового огня — 12 единиц;

в ЗРК/ПВО — 13 единиц;

в кораблях — 1 единица;

в авто- и спецтехнике — 472 единицы;

в ракетах — 4 единицы;

в различных дронах — 239 единиц.

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

Ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказывали об успехах защитников на Бахмутском направлении.