О том, что за данный документ отдали голоса 254 народных избранника, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка.

По словам Железняка, предложение прошло в первичном варианте, то есть фактически одобрена «правительственная версия» со всеми расширенными ограничительными нормами. В частности, в документе содержится множество проблем и жесточайших норм, а все возможные коррективы должны внести поправками ко второму чтению в оборонном комитете.

Следует отметить, что данной, первой редакции проекта закона, уклонение от военной службы по мобилизации, включая отказ от прохождения медосмотра, предлагалась уголовная ответственность в виде лишения свободы на 3-5 лет. Кроме того, устанавливались штрафы за нарушение норм законодательства о нацобороне/мобилизации: в мирное время — от 34 000 до 85 000 гривен, а в условиях особого периода/военного положения — от 153 000 до 204 000 гривен.

Ранее мы писали о том, что в Раде объясняли, будут ли депортировать «уклонистов» в Украину после принятия «мобилизационного» законопроекта.