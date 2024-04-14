О том, что сейчас российско-оккупационная армия проводит оперативные действия как минимум на трех направлениях, без поставленной общей стратегической цели, но это позволяет захватчиками получить определенные тактические преимущества в любом из выбранных секторов, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков ISW, усилия «второй армии мира» на Лиманском, Часовоярском и Покровском участках фронта преследуют важные, с оперативного ракурса, цели, однако данные операции никак не поддерживают друг друга, и оккупанты, все еще не прекращают чередовать акценты между этими направлениями, а не концентрироваться на всех трех одновременно.

Кроме того, поскольку на данном этапе войны, Силы Обороны столкнулись со значительной нехваткой как артиллерийских снарядов, так и средств ПВО, «освободители» стремятся максимально использовать этот недостаток, ради снижения оборонного потенциала Украины в условиях дефицита оружия.

В частности, путинская армия заставляет защитников перераспределять свои оборонные ресурсы и резервы на «театре боевых действий» по вышеуказанным направлениям, формируя подобным образом уязвимые места на линии соприкосновения, которыми позднее можно будет воспользоваться.

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрывали намерения РФ создать устойчивое «инфополе» для обвинения Украины в терактах.