О том, сколько ПВО/ПРО Patriot или идентичных западных систем будет достаточно нашей стране для прикрытия неба, исходя из мнения украинского лидера Владимира Зеленского, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Офиса Президента Украины.

По словам Зеленского, Украине нужно не менее семи ПВО/ПРО Patriot или аналогичных систем ПВО, и это является минимально необходимым количеством. Президент Украины добавил, что данные комплексы помогут в спасении множества жизней, и позволят реально изменить ситуацию с последствиями от регулярных атак РФ.

Лидер Украины подчеркнул, что у государств-союзников есть вышеописанные системы, и не только их следует предоставить поскорее, но и оперативно доставить «на передовую» долгожданный миллион артиллерийских снарядов.

Ранее мы писали о том, как Зеленский отреагировал на удар РФ по Днепру, показав кадры последствий.