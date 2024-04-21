О том, что только на протяжении последней недели, утраты врага в личном составе силе выросли более, чем на 5 000 «хороших русских», и, это не учитывая различной техники, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Как стало известно, помимо 5 880 «отминусованных» оккупантов (ранеными и убитыми), армия Путина также не досчитается 880 единиц вооружений и техники, в частности:

в танках — 55 штук;

в боевых бронированных машинах — 131 штуку;

в артсистемах и ПВО/ПРО — 176 штук;

в авто- и спецтехнике — 347 штук;

в самолетах — 1 штуку;

в ракетах — 26 штук;

в беспилотниках — 144 штуки.

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

Ранее мы писали о том, что в ISW называли условия, при которых ВСУ летом переломят ход войны.