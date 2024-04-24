О том, что в Раде задумались о вызове представителей МИД с целью получения от них разъяснений о введении ограничений на консульские услуги для всех украинских мужчин, оказавшихся в других странах, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломии Бобровской, прозвучавшее на YouTube-канале «Радіо Свобода».

По словам Бобровской, любые вопросы, затрагивающие вышеописанную тематику, полностью находились и находятся лишь в компетенции оборонного комитета. Кроме того, за весь период работы данного комитета над законопроектом об усилении мобилизационных мероприятий в Украине, отечественное внешнеполитическое ведомство фактически проигнорировало редактирование документа на всех этапах, попросту не подав ни единого комментария или поправки.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Кулеба комментировал приостановление консульских услуг за границей для украинских мужчин.