О том, что воскресной ночью, 28 апреля, путинская армия вновь осуществила комбинированную атаку на Украину, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале командующего Воздушными Силами ВСУ Николая Олещука.

По словам Олещука, «освободители» запустили четыре российско-иранских дрона-камикадзе от мыса Чауда (Крымский полуостров) и зенитную модифицированную управляемую ракету комплекса С-300 с территории Белгородской области (РФ), а также пять беспилотников неустановленной разновидности с оккупированной части Херсонской области.

Однако, благодаря эффективной боевой работе зенитно-ракетных подразделений и расчетов мобильно-огневых групп Воздушных Сил, все четыре «Герани-2/Шахеда» были «приземлены» в периметрах Киевщины, Винниччины, Хмельниччины и Кировоградщины.

Кроме того, один БПЛА неустановленного подтипа ликвидирован мобильно-огневыми группами Сил Обороны Украины в Николаевской области.

Ранее мы писали о том, что в ОК «Юг» раскрывали детали ночной ракетной атаки РФ со стороны Черного моря 27 апреля.