О том, что российско-оккупационная армия смогла продвинуться на Харьковщине на не более, чем 8 километров вглубь территории, после активизации своего наступления в северной части региона 10 мая, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают — «освободителям» удалось достичь некоторого тактического успеха на севере области, где местные украинские власти якобы «целенаправленно не создавали значительных оборонительных фортификаций». При этом, захватчики, судя по всему, так и стремятся к формированию «буферной зоны» в приграничье вместо того, чтобы продолжать продвижение дальше в Харьковской области.

Кроме того, военные эксперты отдельно подчеркнули — путинские войска могут без осложнений вести обстрел позиций ВСУ из артиллерии/РСЗО, размещенных в РФ, а запрет на удары западным оружием по тылу РФ по другую сторону границы, делает особо уязвимыми оборонительные плацдармы защитников Украины.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, как в ISW объясняли замедление наступления РФ на Харьковщине.