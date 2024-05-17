О том, что в соответствии с предварительными данными, авиация «второй армии мира» сбросила на этот прифронтовой города как минимум две корректируемые/управляемые бомбы (КАБы), задев, в том числе, жилые кварталы Холодногорского района, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Харьковской ОВА (областной военной администрации) Олега Синегубова.

Поначалу мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о ряде «прилетов» и масштабных пожарах, возникших на местах попаданий, и только о пяти пострадавших.

Однако позднее, по состоянию на 4 часа 36 минут вечера пятницы, Синегубов проинформировал: стало известно, что вследствие очередного военного преступления РФ, погибли два харьковчанина, а еще у 13 — разнообразные ранения (4 человека — в тяжелом состоянии).

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, какое решение Запада поможет Украине прекратить авиаудары РФ по Харькову.