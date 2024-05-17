О том, что при сценарии, предусматривающим ухудшение обстановки в Харькове, рядом с которым продолжаются интенсивные бои против оккупантов, Киев будет вынужден обратиться к Варшаве с просьбой относительно гуманитарной поддержки данного региона, пишет «НБН», ссылаясь на заявление вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук, опубликованное в Polska Agencja Prasowa.

По словам Верещук, правительство Польши должно ощутить, как в первые месяцы войны, какую серьезную опасность несет нынешняя ситуация: впереди украинцев ожидает тяжелый зимний период, так как «вторая армия мира» разрушила электростанции и теплоцентрали Украины. Не только Харькову, но и прочим украинским городам необходима энергетическая поддержка и иные виды помощи.

Вице-премьер акцентировала:

Это [Харьков] город-миллионник с 500 000 беженцев.

Кроме того, Верещук добавила — численность беженцев, направляющихся в Харьков, регулярно возрастает вследствие атак РФ, происходящих на протяжении последних нескольких дней. В частности, мирное население Харьковщины фактически потеряло все, выехав из-под обстрелов Волчанска, других мест, где люди утратили жилье или была разрушена инфраструктура.

Чиновница резюмировала:

А это означает новую волну беженцев, то есть, еще больше женщин с детьми. И я буду благодарна, если Польша посмотрит на ситуацию именно так.

Ранее мы писали о том, что Сырский сообщал, на каких участках фронта Харьковщины РФ сконцентрировала усилия.