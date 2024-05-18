О том, что наступательные действия российско-оккупационной армии в Харьковской области, судя по всему, могут оказаться лишь «первой волной», за которой последуют идентичные попытки РФ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление президента Украины Владимира Зеленского, опубликованное «Голосом Америки».

По словам Зеленского, обстановка на Харьковском направлении остается контролируемой Силами Обороны, однако не отличается стабильностью. Кроме того, армия Путина смогла продвинуться в данном регионе лишь на расстояние от 5-10 километров у северо-восточной границы, и, в итоге, была остановлена украинскими войсками.

Впрочем, украинский лидер полагает — наступательная операция России «может состоять из нескольких волн», и «первая волна» была заметна именно в Харьковской области.

Также, Зеленский высказался о малозначимых «успехах» РФ в этой попытке наступления, акцентировав:

Мы должны быть трезвыми и понимать, что они углубляются на нашу территорию. А не наоборот. И это по-прежнему их преимущество.

Ранее мы писали о том, что Зеленский отвечал, толкают ли Украину к переговорам с РФ.