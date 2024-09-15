Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения, озвученные в Telegram-канале президента Владимира Зеленского, в течение этой недели, путинская армия применила против Украины около 30 различных ракет, более 800 корректируемых/управляемых авиабомб (КАБов) и не менее 300 «Гераней-2/Шахедов».

По словам Зеленского, чтобы противостоять подобным массированным атакам российско-захватнических войск, Украине необходимо усиление поддержки со стороны государств-партнеров, что поможет лучше защитить жизни населения от российского терроризма.

В частности, речь идет о средствах ПВО, разрешении на дальнобойные удары вглубь РФ и прочая помощь нашими воинам, то есть все то, что сможет принудить Кремль к завершению этой войны.

Зеленский резюмировал:

И я благодарю всех в мире, кто это понимает. Спасибо партнерам, кто нам помогает и поддерживает.

Ранее мы писали о том, как Ермак отвечал на угрозы Путина в сторону НАТО и стран Запада.