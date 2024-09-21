Как информирует «НБН» со ссылкой на лаконичный материал «РБК-Украина», вчера, 20 сентября, президент Владимир Зеленский встретился с представителями средств массовой информации, высказавшись относительно «вброса» вышеуказанного издания.

По словам Зеленского, озвученные The Wall Street Journal цифры, касающиеся потерь украинской армии в войне против путинских войск, весьма значительно завышены.

В частности, украинский лидер уверен, что число в 80 000 является абсолютной ложью, поскольку реальная цифра гораздо меньше, чем опубликованная The Wall Street Journal, — «существенно».

Следует отметить, что секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко утверждал — данное издание заметно завысили статистику потерь Украины на передовой, и, в соответствии с официальной информацией, Силы обороны потеряли по 19 000 человек погибшими, раненными и пропавшими без вести.

Ранее наш информационный портал писал о том, что украинские дроны-камикадзе успешно поразили склад боеприпасов в Краснодарском крае.