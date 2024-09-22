Как сообщает «НБН» со ссылкой на информацию, размещенную в официальном Telegram-профиле командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, помимо различных технических средств, на протяжении последней недели (15-22 сентября), украинскими воинами «демилитаризованы» около 8 620 «живой силы» армии Путина.

Кроме того, колоссальные потери у ВС РФ отмечаются в системах вооружения и разнообразной технике:

в танках — 88 штук;

в боевых бронированных машинах — 159 штук;

в артиллерийских комплексах и реактивных системах залпового огня — 224 штуки;

в комплексах противовоздушной обороны — 2 штуки;

в автомобильной и специальной технике (включая мобильные автозаправочные цистерны) — 399 штук.

Также, украинскими защитниками «приземлены» 3 российские ракеты и 394 ударных и разведывательных беспилотника.

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

Ранее мы писали о том, как Зеленский высказывался относительно правдивости информации о 80-тысячных потерях Украины в войне против России.