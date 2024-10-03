Как сообщает «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), после захвата Угледара на Донетчине, армия Путина продолжает продвижение на северо-запад от данного города.

Аналитики Институт изучения войны подтвердили дальнейшее наступление российско-оккупационных войск на северо-запад от указанного населенного пункта, что удалось захватчикам из-за отхода ВСУ из Угледара с целью сохранения жизней личного состава. На геокадрах, опубликованных 1 октября, можно рассмотреть — «освободителям» недавно удалось переместиться вдоль трассы Павловка-Богоявленка (северо-западнее Угледара).

Впрочем, вбросы российских «военкоров» о продвижении путинской армии на 0,4 километра вглубь, с вхождением в периметр лесного массива южнее Катериновки (северо-восточнее Угледара), а также перемещение из Водяного к Богоявленке (севернее Угледара), никак не подтверждаются.

Однако, военные эксперты сообщают — 1-2 октября оккупанты осуществляли малоэффективные атаки северо-восточнее Угледара, рядом с Константиновкой, Катериновкой и Богоявленкой.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, как в ISW оценивали влияние захвата Угледара на ход наступления оккупантов на Донетчине.