Как сообщает «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), активная фаза наступления «освободителей» в восточной части Украины, судя по всему, завершится в течение ближайших месяцев или недель, но оккупанты попробуют продолжить идентичные операции в значительно более низком темпе.

Аналитики Института изучения войны уверены — у «второй армии мира» мира нет достаточного количества «живой силы» и материальных ресурсов, чтобы поддерживать высокую интенсивность наступательных действий в долгосрочной перспективе.

В частности, вопреки тому, что российско-оккупационная армия захватила Угледар на Донетчине, заняв относительно перспективную тактическую позицию, но этот «успех» радикально не изменит обстановку на данном участке передовой.

Также, наступление РФ, направленное на выполнение оперативно значимых задач, например, овладение Часовым Яром или вытеснение Сил обороны с левого (восточного) берега Оскола, либо застопорилось, либо привело к слишком замедленным и несущественным достижениям.

В ISW резюмировали:

РФ может продолжать наступление в гораздо более низком темпе на всей территории Украины в надежде, что постоянное давление не позволит украинским силам накопить личный состав и ресурсы, необходимые для перехвата инициативы.

Ранее мы писали о том, что в ISW показывали «прогресс» наступления оккупантов после захвата Угледара.