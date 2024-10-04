Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Минобороны США, замспикера Пентагона Сабрина Сингх заявила — помощь союзников в уничтожении иранских дронов и ракет над Израилем и проведение аналогичных действий в Украине, являются «двумя очень разными ландшафтами», и, соответственно, «полями боя».

По словам Сингх, американский президент Джозеф Байден взял на себя обязательство — США «не поставят сапоги» на украинскую землю, и продолжат поддерживать Украину в ее усилиях по возвращению оккупированной суверенной территории, оказывая посильную военную помощь.

Впрочем, на вопрос, можно ли полагать уничтожение вражеских целей с территории Румынии или Польши подобной «постановкой сапога», замспикера Пентагона — такие действия якобы втянут страны Запада в войну не прямо, но «другим способом».

В частности, по мнению Сингх, Украине удалось успешно защититься от ударов РФ по своим городам, населению и инфраструктуре, потому США продолжат предоставлять требуемую военную поддержку, но не станут втягивать страны-члены НАТО «в войну».

Ранее мы писали о том, как в Пентагоне высказывались о российском контрнаступлении в Курской области.