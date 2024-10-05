Как информирует «НБН» со ссылкой на материал, размещенный в официальном X-аккаунте Минобороны Великобритании, после овладения Угледаром, путинские войска могут нацелиться на несколько населенных пунктов, как на Запорожье, так и на Донетчине.

Аналитики военной разведки Британии напомнили — захватить Угледар оккупанты смогли лишь спустя 2 года, после активизации своей наступательной кампании в минувшем сентябре: к концу прошлого месяца «освободители» фактически окружили город, спровоцировав оперативный отход Сил обороны нашей страны.

В Минобороны Великобритании полагают — на протяжении ближайших недель, «вторая армия мира» попытается продолжить продвижение от Угледара: на западе одна из потенциальных вражеских целей — Великая Новоселка (Запорожская область), расположенный около трассы Т0509, а вторая — в 8 километрах к северу находится населенный пункт Богоявленка (Донецкая область).

Ранее мы писали о том, что в ISW показывали успехи Сил обороны на Курщине.