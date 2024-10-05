Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль президента Владимира Зеленского, в рамках вышеописанной встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, делегация нашей страны представит свой сценарий, позволяющий окончить текущую войну.

Исходя из слов Зеленского, октябрьский «Рамштайн» станет 25 мероприятием, но первым, проведенным на уровне лидеров государств-партнеров Украины. На данной встрече Украина «презентует» свой «План победы», в который внесены «четкие, конкретные шаги», дающие возможность в справедливом порядке закончить войну.

Президент подчеркнул — лишь решительные действия союзников с одновременным усилением обороноспособности Украины, наконец помогут прервать агрессию Российской Федерации.

Кроме того, Зеленский отдельно поблагодарил всех помогающих «защищать наше государство, Европу и весь мир».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский называл условия для расширения оборонного производства в Украине.