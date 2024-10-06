Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и фотоматериал, размещенные в официальном Facebook-профиле ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, государство-террорист вновь атаковало административный центр региона «Геранями-2/Шахедами».

Пресс-служба ГСЧС сообщает — вследствие попаданий российско-иранских беспилотников, повреждены объекты гражданской инфраструктуры (ряд складских помещений) и несколько грузовых автомобилей. На местах «прилетов» вспыхнули пожары, позднее оперативно ликвидированные 47 специалистами-спасателями и 12 единицами приданной специальной техники.

К сожалению, в результате вражеской атаки ранен один человек, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

Фото — facebook.com/DSNSODE

Фото — facebook.com/DSNSODE

Фото — facebook.com/DSNSODE

Фото — facebook.com/DSNSODE

Фото — facebook.com/DSNSODE

Ранее наш информационный портал писал о том, что путинские войска прорвали оборону ВСУ на Кураховском направлении.