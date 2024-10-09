Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал RND, генерал-майор Кристиан Фройдинг, являющийся главой Спецштаба Украины при Минобороны ФРГ, и отвечающий за вопросы координации поддержки Киева, немецким парламентом положительно решен вопрос пролонгации финансирования нашей страны на 2024 год.

По словам Фройдинга, вышеописанные действия позволят Германии реализовать на протяжении этого года не менее 50 проектов на общую сумму в 1,4 млрд евро. В частности, благодаря осуществлению данного типа поддержки, Украина сможет стабильно получать системы противовоздушной обороны, танки и артиллерийские боеприпасы (запланировано производство 1,5 млн снарядов).

Генерал-майор добавил, что такие усилия стран-союзников помогут заметно улучшить ситуацию с боеприпасами у Сил обороны:

…Артиллерийское преимущество России сократилось с 8 к 1 весной, до 3 к 1 на данный момент.

Ранее мы писали о том, что Писториус заявлял — войска Германии готовы к сдерживанию агрессии РФ в Европе.