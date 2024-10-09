Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-каналах нардепов Алексея Гончаренко (от «Европейской солидарности») и Ярослава Железняка (от «Голоса»), сегодня, 9 октября, парламентом в целом принят закон 11379-д, освобождающий от подпадания под мобилизационную кампанию украинцев, возрастом менее 25 лет.

По словам Гончаренко, он давно добивался принятия вышеописанных норм законодательства, поскольку «позорно мобилизовать детей». Следующий анонсированный шаг нардепа от «Евросолидарности» — добиться введения демобилизации в стране.

Следует отметить, что процесс мобилизации граждан Украины возрастом 18-25 лет, осуществлялся на фоне «юридической коллизии», позволявшей перевести «ограниченно годных в военное время» из перечня призывников в категорию военнообязанных.

То есть, в отличие от пригодных к службе сверстников до 25 лет, не подходящих для мобилизации в возрастных рамках, в ВСУ отправляли тысячи мужчин, в свое время признанных «ограниченно годными в военное время».

Ранее мы писали о том, что в Раде призывали к радикальным мерам в связи со снижением уровня мобилизации в Украине.