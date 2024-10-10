Как сообщает «НБН» со ссылкой на Telegram-канал нардепа от «Голоса» Ярослава Железняка, сегодня, 10 октября, 247 парламентариев проголосовали за «историческую» корректировку норм налогового законодательства Украины (законопроект 11416-д).

По словам Железняка, нардепам удалось внести лишь ряд смягчений в «налоговый законопроект»:

63/580 — отменяется статус налогового агента для нотариусов, удостоверяющих договора купли-продажи (обмена) физлиц;

1149 — защитники Украины будут оплачивать не 5-процентный, а 1,5-процентный военный сбор.

Следует напомнить, что этим документов предусматриваются некоторые малоприятные нововведения:

увеличение военного сбора до 5 процентов;

налогообложение 1, 2 и 4 группы ФЛП в размере 10 процентов от «минималки»;

взимание авансовых взносов с сетей АЗС;

отчисление военного 1-процентного сбора от дохода для ФОП 3 группы;

25-процентный налог на прибыль небанковских финучреждений и 50-процентный на «сверхприбыль» банков.

Ранее мы писали о том, что в ГНСУ напоминали, в каких случаях пенсионные выплаты облагаются налогом.