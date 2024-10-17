Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», перед прибытием брюссельский саммит лидеров ЕС, президент Литвы Гитанас Науседа высказался о перспективах «плана победы» Владимира Зеленского.

Исходя из слов Науседы, вышеуказанный план состоит из ряда инициатив и мероприятий, которые страны-партнеры не смогли выполнить ранее:

экстренное приглашение Украины в Североатлантический Альянс, по которому как в Вильнюсе, так и в Вашингтоне не достигнут консенсус;

разрешение ВСУ наносить удары вглубь РФ, включая предоставление соответствующего дальнобойного оружия, что тоже не нашло полноценной поддержки среди союзников.

Президент Литвы добавил, что финальный «план победы» не содержит новых предложений, и настоял, что его осуществление напрямую зависимо лишь от «желаний и способностей» партнеров, оказывающих поддержку Украине.

Ранее мы писали о том, что в Пентагоне показывали, что содержит следующая партия военной помощи Украине на $425 млн.