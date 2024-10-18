Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Suddeutsche Zeitung, глава немецкого правительства Олаф Шольц раскритиковал «план побед», представленный накануне президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите ЕС в Брюсселе.

По словам Шольца, выполнение ряда пунктов данного «плана» спровоцирует дальнейшую эскалацию войны. В частности, канцлер ФРГ не возьмет на себя ответственность за то, что текущая война перейдет в фазу прямых боевых действий между РФ и странами Североатлантического Альянса.

Кроме того, Шольц подчеркнул, что решение Берлина относительно предоставления Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus является правильным, и останется неизменным.

Канцлер Германии добавил — он заблокирует ускоренное приглашение Украины в НАТО, поскольку на летнем саммите оборонного блока, и Вашингтон, и Берлин выступали против, приняв соответствующую резолюцию. В указанном документе подчеркивалось — для такого приглашения, необходимо согласие всех союзников и выполнение ряда условий членства (реформирование секторов демократии, экономики и безопасности Украины).

Ранее мы писали о том, что Орбан раскритиковал «план победы» Зеленского, призвав к переговорам с РФ.