Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения и фотоматериал, обнародованные в официальном Telegram-канале главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в ночь на субботу, 19 октября, «вторая армия мира» обстреляла частный сектор областного центра региона, в котором размещается большое количество жилых домов.

По словам Кипера, ракетной атакой «освободителей» спровоцировано масштабное возгорание в трехэтажном здании и повреждены два легковых автомобиля, припаркованных рядом. Пожар удалось оперативно локализировать и ликвидировали нашим «черзвычайникам». Кроме того, этим российским обстрелом повреждено не менее десятка частных домовладений.

В соответствии с предварительной информацией — гражданское население не пострадало.

На текущий момент, правоохранителями ведется фиксация и документирования последствий очередного военного преступления страны-агрессора против гражданского населения Одесской области.

Фото — t.me/odeskaODA

Фото — t.me/odeskaODA

Фото — t.me/odeskaODA

Фото — t.me/odeskaODA

Фото — t.me/odeskaODA

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