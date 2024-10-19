Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в официальном Telegram-канале Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, отличительная черта данного обмена заключается в том, что освобожденные украинцы ранее были «приговорены» судебной системой РФ.

В частности, страна-агрессор «приговорила» 28 военнопленных украинцев к длительной «отсидке», а еще 20 — к пожизненному отбыванию срока в тюрьме, игнорируя то, что они защищали собственную землю.

Среди вернувшихся домой 69 солдат/сержантов и 26 офицеров: бойцы Нацгвардии, ВМС, ВСУ, Госпогранслужбы и представители подразделений Сил безопасности и обороны, защищавших Мариуполь, Донетчину, Луганщину, Киевщину, Харьковщину, Черниговщину и Херсонщину.

В Коордштабе добавили: освобожденные страдают серьезными заболеваниями и последствиями тяжелых травм, а потеряли большую часть веса из-за регулярных пыток и недостаточного питания.

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