Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, в результате ракетной атаки армии Путина на город, травмировано 17 человек (по состоянию на 7 часов 36 минут утра).

По словам Вилкула, суммарно ранены 17 человек, из которых 8 госпитализированы в больницы в состоянии средней тяжести, и всем травмированным оказывается весь спектр необходимой медицинской помощи.

Всего повреждения зафиксированы у 15 домов, 3 учебных заведений, 3 админзданий (у райисполкома, Управления соцзащиты населения и Пенсионного фонда), 7 бизнес-объектов, 1 гостиницы, 3 пожарных машин и 20 автомо.

Также, жители поврежденных домов могут обращаться в штаб помощи, развернутый при Долгинцевском исполнительном комитете по адресу Днепровское шоссе, 11: сюда будут подвезены строительные материалы — рулоны пленки, блоки ориентированно-стружечных плит и прочее.

При этом, открыт ближайший «Пункт несокрушимости» в ООШ номер 109, на улице Ярослава Мудрого, 83.

Глава Совета обороны Кривого Рога резюмировал:

…Бригады «коммунальщиков» окажут помощь в закрытии выбитых окон тем, кому нужна помощь, прежде всего пенсионерам и маломобильным людям.

Ранее мы писали о том, что армия Путина перейдет в усиленное наступление на Купянском направлении в ближайшие недели.