Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный X-профиль Министерства обороны Великобритании, в течение прошлого месяца государство-террорист запустило более 1 300 «Гераней-2/Шахедов» по территории нашей страны, и вскоре эти цифры вырастут.

По мнению аналитиков военной разведки Великобритании, основанном на текущих показателях, судя по всему, страна-агрессор попытается превысить вышеописанное количество, интенсифицировав удары дронами-камикадзе в последнюю неделю октября 2024 года.

В частности, армия Путина, «почти наверняка», расширяет свой потенциал по проведению крупномасштабных атак «Геранями-2/Шахедами» на Украину, дополняя поставки из Ирана увеличением внутреннего производства.

В соответствии с данными Минобороны Великобритании, РФ применяет указанные БПЛА против многих целей, в первую очередь, против объектов энергетической инфраструктуры, поскольку учитывает способность «Гераней-2/Шахедов» наносить удары вглубь украинской территории, тем самым поддерживая высокую степень давления на систему противовоздушной обороны ВСУ.

Ранее мы писали о том, что в ОВА показывали последствия ночной атаки «Шахедов» на Черкассы.