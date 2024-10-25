Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», президент соседнего дружественного государства Анджей Дуда объяснил, по каким причинам Польша не станет передавать Украине оружие, приобретенное у Южной Кореи, вопреки запросам «украинских партнеров».

Исходя из слов Дуды, пока он занимает пост президента, его страна не сможет кому-либо передать оружие, закупленное в течение последних лет для укрепления сферы безопасности и обороноспособности Республики Польша.

В частности, речь идет о потраченных миллиардах долларов «из наших общих карманов», в первую очередь, карманов польских налогоплательщиков, а западным союзникам Украины необходимо помочь «заполнить пробелы» собственным предоставленным оружием.

Следует отметить, что правительство Польши за прошлые годы подписало с Сеулом ряд соглашений на покупку около 1 000 танков K-2, более 600 САУ K-9 и не менее 300 САУ K-239, не считая 48 современных истребителей FA-50.

Ранее мы писали о том, как Сеул отреагировал на ратификацию Госдумой РФ оборонного соглашения с КНДР.