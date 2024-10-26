Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале руководителя Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака, численность граждан, раненых в результате ракетного удара по Днепру возросла.

По слова Лыска, по состоянию на 10 часов 32 минуты утра субботы, всего травмированы 20 человек, включая детей (две девочки 8 и 16 лет и два 17-летних парня).

Глава ОВА подчеркнул, что оккупанты сознательно нацелили удары на объекты гражданской инфраструктуры:

уничтожены жилое двухэтажное здание и гараж;

повреждены 13 многоквартирных, 2 частных дома и 30 автомобилей;

разрушены корпуса больницы.

Сейчас на месте вражеских «прилетов» организована раздача горячего питания и напитков, а также продолжается предоставление психологической поддержки местному населению.

При этом, «коммунальщики» вывезли уже 80 тонн строительного мусора, еще вчера являющегося гражданскими объектами.

Ранее мы писали о том, что сколько человек погибли из-за ракетного удара российских военных преступников по Днепру.